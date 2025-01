Basist Alex je novi kingston

Reno Čibej, Klemen Ogrizek, Zvone Tomac in Dejan Dimec so uradno predstavili novega člana Alexa Mladenova, ki je z novim letom na bas kitari nadomestil Dareta Kauriča. Ta se je na začetku leta poslovil od njih. Kot so zapisali člani skupine Kingston, je tudi njih Kaurič presenetil z obvestilom, da se po točno tridesetih letih poslavlja in zaključuje zgodbo z njimi.

»Najprej je bilo treba zadevo predihati in izdihati, kmalu pa so stekle debate o zamenjavi in nadaljnjem delu benda. Na Majskih igrah v Mestnem logu sta se v zaodrju srečala stara prijatelja, naš Dejan in Alex. Takrat se je Dejanu utrnilo, da bi bil pa Alex gotovo pravi za nas. Kmalu smo se dobili na vajah in začeli združevati prijetno s koristnim,« so pot do novega člana opisali »stari« kingstonovci.

Z Alexom Mladenovom bodo prvič skupaj nastopili 1. marca v Kopru. FOTO: Osebni arhiv

Ostajajo prijatelji

A Alex ne bo skrbel le za basovske vragolije, temveč bo prevzel tudi menedžerstvo in tako od novega leta že prevzema klice, elektronsko pošto in sporočila v imenu skupine Kingston. Na odru pa se bo Renu, Klemnu, Zvonetu in Dejanu prvič pridružil 1. marca, na pustovanju v Kopru. »Obljubljamo, da bomo do takrat pripravili nekaj ekstra novosti in cukrčkov,« pravijo fantje, ki so se od Kauriča poslovili s košaro dobrot. Kaurič, ki je bil v skupini natanko 30 let, pa je še enkrat poudaril, da ostajajo prijatelji. Poslovil se je, ker si želi preizkusiti še kaj novega.

»Slovo je bilo nabito s čustvi in nepozabnimi spomini na avanture in dogodke, ki so se nabrali na naši 30-letni skupni poti. Ker je Dare v šali izjavil, da za slovo odklanja cvetje, si je darilo izbral kar sam. Podarili smo mu kolekcijo domačih suhomesnih proizvodov,« so razkrili fantje in se v dokaz tudi fotografirali. Sicer pa, kot rečeno, Kingston ostaja, njegovi nepozabni hiti, denimo Cela ulica nori, Luna nad obalo, Hotel modro nebo, Mi delamo galamo in številni drugi, pa prav tako.

Letos so že igrali v Kranjski Gori. FOTO: Žan Beti

»Ti so in ostajajo nepogrešljiv del naše glasbene zgodovine in prihodnosti, na katere bomo žurali nonstop,« v slogu Daretovih verzov poudarjajo člani skupine Kingston.