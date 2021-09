Zvezdana Mlakar ob 21. uri dobila SMS: Prizadelo me je

»Dovolj je dvojnih, trojnih moral«

Voditeljica in igralkaje razkrila, da je bila pred enim tednom priča vdoru v svoj bančni račun. »Vsak strošek mi zabeleži SMS-sporočilo. Priletelo je ob 21. uri zvečer, da sem kupila nekaj v Gvatemali. Naslednji dvig je 'priletel' čez pet minut. Medtem ko sem klicala banko, je priletel tretji …« je zapisala.V svojem zapisu se je nato razpisala o tem, kako so kraja, laganje, jemanje, grabljenje in manipuliranje človeške lastnosti. »A pogoltnost, da nekomu, na drugem koncu sveta brezvestno ukradeš, kar si je ta človek zaslužil, je pokvarjenost najslabše sorte. Prizadelo me je,« je priznala in dodala, da bi denar kar ukinila, ker da se nam očitno meša zaradi njega.»Vedno so eni imeli več, drugi manj, a danes so razlike prevelike. Pritisk na človeka, ki so ga ustvarili, da verjame, da je 'IMETI' najboljše, kar se mu lahko zgodi, je vedno večji. V imenu tega je dovoljeno krasti, jemati, zavajati, lagati in se nam nič več ne zdi tako 'grozno'. /.../ Toliko jeze, toliko pogoltnosti, toliko sodb, zgražanj, krivic, zlobe, manipulacij, izkoriščanja, precenjevanja je v tem gozdu, da je težko videti travnik!,« je prepričana. »Dovolj je dvojnih, trojnih moral, na tej naši skupni ladji je veliko več jeznih, ponižanih, nalaganih, oropanih ljudi, kot tistih, ki so res srečni in zadovoljni. Vprašanje je: ali zato ker so srečni z malim ali z velikim?« je še zapisala.Kljub temu slabemu delu pa ima človek v sebi tudi »neverjetno sposobnost sočutja, ljubezni, notranji kompas, ki 'takšne' vzgibe prepozna in ve, da ni več v divjini, kjer velja zakon 'kdo bo koga'! Ne bodimo žrtve!« je pozvala.