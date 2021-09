Žalostna izpoved Zvezdane Mlakar: Moja mama od pokojnine komaj živi

Moja mama, ki je celo življenje garala kot konj, danes od pokojnine komaj živi!

To je voditeljico in igralkotežilo že dolgo. Ocenjuje, da smo res skrenili iz tirnic. Pravi, »da človek, ki je celo življenje pošteno in vestno delal ne potrebuje nobenih popustov, nobenih stigem, da je ubog.Zaslužil si je pokojnino s katero lahko vsaj dostojno živi in preživi!«Tako Mlakarjeva okrca državo, ki slabo upravlja pokojninski sklad, kamor delovni ljudje nalagajo denar, da jim ne bo treba skrbeti, kako bo v jeseni življenja.Njen zapis objavljamo v celoti. (nelektorirano)Že dolgo mi to leži na duši!Res smo “ auzglajzali”, skrenili s tirnic, iztirili!Človek, ki je celo življenje pošteno in vestno delal ne potrebuje nobenih popustov, nobenih stigem, da je ubog, da mu je treba nekaj POKLONITI!ZASLUŽIL si je pokojnino s katero lahko vsaj dostojno živi in preživi!Deloven človek je vsak mesec od svoje plače nalagal v sklad, ki ga upravlja država, da bo na jesen življenja od tega dostojno živel, tako dostojno, da ne bo potreboval posebnih popustov, ki jih kot, kako pokvarjeno, deli drzava!Pokojninski sklad je naš, tja nalagamo velik del svoje plače, da nam ne bo treba skrbeti za jesen našega življenja.Upravlja ga država, samo upravlja!Upravlja ga slabo, je slab gospodar, očitno, saj veliko upokojencev živi na pragu revščine!Moja mama, ki je celo življenje garala kot konj, danes od pokojnine komaj živi!Starost je sveta, spoštovati jo moramo, kot vse, kar je vredno, lepo, starost so naše korenine in znanje, ki ga potrebujemo, da gremo naprej!Zato si starost zasluži, da ji rečemo hvala in, da poskrbimo, da ni potisnjena na rob življenja. Najhuje od vsega pa so oprani možgani penzionistov, kot hlapci se zahvaljujejo za za zastonj vožje po avtobusih, za drobtinice, ki jim jih nameni kakšna stranka v obliki skrbi za njih!Meni je mama rekla, da je mogoče korona dobra, ker itak napada stare, ki so nam odveč. Boli me, ko vidim kako se veselijo raznih dodatkov, kako večina tiho “ stiska” iz svojih penzij nemogoče!Stiska me, ko vidim, kako se današnje generacije predajajo, ko govorijo, da oni itak ne bodo imeli več penzij…Stiska me, ko vidim, da se aktivni, tisti, ki delamo, zmrdujemo, češ kaj hočejo ti stari…Hočejo samo tisto, kar so vložili !Če se medved in veverica znata pripraviti na ZIMO, pa se bomo ja znali na naše zime pripraviti tudi ljudje!Osnove jih lahko nauči moja mama, ki zna delati čudeže iz svoje penzije!Sem z vami, dragi moji upokojenci, babice, dedki, vsi odrinjeni. Bodite ponosni na svoje minulo delo, vlagali ste, delali ste, zaslužite si vso spostovanje, ni vam treba stati v drugorazrednih vrstah!Že, če bomo samo to kar sem napisala ozavestili, je dobro!