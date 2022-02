Slovenska vplivnica drugič mamica: Moje srce je polno

Slovenska modna blogerka in ustanoviteljica blagovne znamke The Base Label Alja Perne je povila fantka, ki nosi ime Sky. Veselo novico sta z možem Luko Pernetom delila s sledilci na instagramu, kjer je ponosna mamica poleg imena novorojenčka še zapisala, da je »njeno srce polno«. Pod objavo se se usule čestitke sledilcev, ki zdaj štiričlanski družinici (Alja in Luka že imata sina Liama) želijo vse najlepše.

Alja je sicer lani razkrila, da se je novega plusa na testu nosečnosti razveselila približno pol leta po splavu. Na vprašanje, ali je bila nosečnost načrtovana ali je bila presenečenje, je odgovorila: »Načrtovana. V resnici že malo prej, ampak sem imela spontani splav lani novembra, tako da načrtovano, ampak malo kasneje.«