Slovenska vplivnica se je zbala zase in za otroka (FOTO)

Slovenska modna blogerka in podjetnica Alja Perne bo kmalu povila drugega otroka, a kljub visoki nosečnosti je zelo dejavna. December se še dobro začel ni, a priznava, da ima v prazničnem času ogromno dela. Ob tem je povsem pozabila nase in na svojega otroka, zato je, če pravilno sklepamo po fotografiji, ki jo je objavila na instagramu, v bolnišnici ob CTG-napravi, ki na podlagi zapisa sklepa, kako se počuti otrok v maternici.

»V petek sem imela, po celem tednu dela od jutra do poznega večera (moja kosila so bila kava & toast) en reality check (test resničnosti), ki mi je dal malo misliti,« je zapisala ob fotografiji iz bolnišnice in dodala, da bo v naslednjih dneh in tednih imela v mislih, da je noseča in da ne zmore vsega. Sledilcem je sporočila, naj ne pretiravajo z delom, še posebej tiste, ki so noseče, naj se umirijo, si vzamejo čas zase, saj, kot pravi, ni nič pomembnejšega kot dobro fizično in duševno zdravje.

Alja je nedavno razkrila, da je imela lani spontani splav, novega pluska na testu nosečnosti pa se je razveselila spomladi letos. Njen prvorojenec bo tako postal veliki brat v začetku prihodnjega leta.