Perica Jerković v ŠOKkastu: To je prosil okajeni gledalki (VIDEO)

Perica Jerković je komik in človek, ki v sebi nosi številne zgodbe. V Slovenijo ga je pripeljal splet nesrečnih okoliščin, saj je v njegovi domovini divjala vojna. Z družino so svoje zavetje našli v Kopru, on pa je svoje zatočišče našel v nastopanju. »Kdorkoli stopi na oder, po navadi potrebuje nekatere stvari razčistiti,« kar je počel tudi sam. S seboj je prinesel tri predmete, ki ga predstavljajo vsak v svoji luči. Družabna igra, ki jo je ure in ure preigraval kot študent, knjiga, ki mu je dala uvid v delovanje in razvoj človeka ter obvezna oprema vsakega komika.

Ljudje ne pridejo poslušat tvojih travm

Pred časom ga je neka ženska spraševala, če bi lahko šla na oder in govorila o moževi smrti, ki se ji je zgodila pred kratkim. »Povedal sem ji, da takšne stvari razlagamo psihiatru, ne pa ljudem, ki so prišli na stand up,« nam je razložil. Čeprav je verjetno tudi sam, kakšno težko temo predelal skozi humor pa je mnenja, da oder ni namenjen predelovanju travm. »Ljudje pridejo po sprostitev, po zabavo, tudi po kakšno sporočilo, ampak predvsem so se prišli zabavat,« je razložil.

V komediji velja imperativ smeha in tvoj namen je, da čim bolj nasmeješ ljudi. »Če bi bil rad samo občasno smešen, pojdi na literarni večer,« razkrije. Sicer pa so po njegovem mnenju najbolj pereče teme tiste, ki nas najbolj opredeljujejo, včasih so to politične in verske teme.

S seboj je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist

Rekel jima je, naj se nehata smejati

Čeprav je namen dobrega nastopa, da se ljudje nasmejijo pa pride tudi do situacij, ko te smeh lahko vrže iz tira. Perica je imel tovrstno izkušnjo pred kratkim, ko sta se dve okajeni gospodični ves čas smejali in ga metali iz ritma. Dvakrat ju je je prijazno prosil, da nehata, v tretje pa ju je že kar malo okregal. »Nehajta, ker ne morem opravljati svojega dela, ker se smejita izven ritma,« nam je povedal.

Sicer pa Perica pripravlja veliko predstavo v Cankarjevem domu, ki bo nekakšen poklon njegovi več kot 20 letni karieri. V njen bo strnil najboljše trenutke svojega ustvarjanja, obljublja tudi gosta presenečenja. Spregovoril je tudi o svoji ljubezni do pisanja in o možnosti, da nekoč na knjižnih policah najdemo njegovo delo.

