Ksenija ostro o Sanjskem moškem: To je vrtec, Gregor je največja promotorka

Resničnostna zvezdnica, ki smo jo spoznali v Big Brotherju in vplivnica na Instagramuse je pred kratkim vrnila iz Egipta, kjer si je privoščila dopust. Družbo ji je delala, ki jo vsa Slovenija trenutno spremlja v šovu Sanjski moški. Z zgovorno Korošico smo izmenjali nekaj besed, saj nas je zanimalo, kako v teh časih poteka potovanje na drugo celino. Seveda pa nismo mogli niti mimo njenega mnenja o Sanjskem moškem in dekletih, ki se borijo zanj.Egipt je meni zelo priljubljena destinacija. Sem že bila tam in še bom šla. V elektronsko pošto sem začela najprej prejemati ponudbe za Egipt in sva se z Ano potem takoj odločili, da bova odpotovali tja.Pogoj za vstop oziroma potovanje v Egipt je negativen test tja in nazaj. Vendar je super možnost, ker lahko narediš test v Egiptu za veliko nižjo ceno (30 dolarjev) , ko pa se vrneš nazaj pa ga delaš na Brniku in stane 95 evrov. Malenkost prisparaš.Midve sva bili v hotelu Makadi Spa - Palace, Imajo dva, eden bolj za razvajanje, drugi za otroke in mislim da sva izbrali najboljšega , ker je največji in kljub 20-odstotni zasednosti sva se počutile kot da sva sami. Imeli smo 7 bazenov in enega sva si čisto prisvojili.Z Ano se poznava in druživa že nekje eno leto. Imava super odnos, prijateljski in poslovni . Čeprav nerada sklepam “nova prijateljstva” (raje imam svoja dolgoletna prijateljstva ), mi tega odnosa ni žal, ker je zelo odrasla punca in z glavo na mestu. Konstantno sva skupaj, zato me preseneča, da ohranjava dobro prijateljstvo. Če z nekom tiščiš glave skupaj, slej kot prej pride do nesoglasij. No, tudi med nama so včasih, vendar se znava pogovoriti in uživati naprej. To je čar iskrenega prijateljstva.Moji vtisi o sanjskem moškem so naslednji: Gregor je največja promotorka tukaj (smeh), kljub temu da se predstavlja kot moški, ki res išče ljubezen. Dekleta so mi bolj kot nekakšen vrtec ... preveč je premladih v tem resničnostnem šovu. Najbolj zanimiva mi je Laura, zato jo tudi tako veliko predvajajo, ker je punca idealna za šov, pa seveda Ana in pa Mary in Pia (vsaj mislim, da je Pia -ona z dooolgimi nohti). O drugih nimam nekega komentarja . Se najde še nekaj super deklet, vendar imensko nimam pojma. Sem pa res spremenila mnenje, kdo je moja favoritka od časa prve oddaje, ki sem jo komentirala. Vse tiste, ki so bile v prvi oddaji moje favoritke, so izvisele pri meni.Sicer ne spremljam najbolj, veliko slišim od Ane, zato nebi vedela, katera je najbolj konfliktna. Definitivno pa takoj opazim, katera je presmrkava za ta šov.Saj veste da se jaz že po Big Brotherju nisem nikoli več prijavila, vedno so me nekje izbrskali in klicali (smeh). Joj, zelo rada bi povedala, vendar še ne smem. Me veže pogodba in vse ostalo, kar spada zraven. Lahko pa samo povem, da ni v Sloveniji .