Znana Slovenka udarila po Gregorju: Tvoja sanjska se še rodila ni

Ksenija Kranjec o Gregorju Čeglaju. FOTO: Instagram

Že en mesec vsa Slovenija govori o sanjskem moškem in tistih, ki se zanj borijo. Dogajanje v šovu komentirajo tudi številne znane Slovenke , tokrat pa se je oglasila še zvezda instagrama in nekdanja tekmovalka v Big Brotherju. Kot pravi, je svoje mnenje ože velikokrat želela povedati, ampak raje ni. »Zdaj pa moram,« je zapisala na instagramu.Ksenija je prepričana, da Gregor težko težko sprejema preteklost nekaterih kandidatk. »Tako da sem mnenja, da se mu mora sanjska punca šele roditi in da naj počaka še 18 let. Da bo brez preteklosti in po njegovih navodilih.« Meni tudi, da je v oddaji on največji samopromotor. »Gregor, saj si čudovit. Za najstnice. Za pravo žensko pa še nisi zrel.«