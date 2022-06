Je razburjeni gledalec prišel do glavne nagrade? Imamo odgovor Pop TV

Po finalni oddaji, kjer se je odvijala bitka za prvo mesto, je med gledalci odmeval tudi spodrsljaj voditeljev Petra Polesa in Saša Stareta. Celotno sezono je namreč potekala nagradna igra za gledalce, ki so glasovali za svojega favorita. Tako sta voditelja poklicala dobitnika novega osebnega vozila, vendar mu nista povedala, da kličeta v zvezi z nagradno igro. Hudomušno sta se predstavila kot mestna redarja in gospoda pozvala, naj premakne svoje vozilo.

Še preden sta ga utegnila obvestiti, da je prejel bogato nagrado, je gospod prekinil zvezo in ju spravil v neprijeten položaj. Gospoda so klicali nazaj, pozvali so celo njegove sosede, naj mu povedo, da gre za nagradno igro, vendar je telefon zvonil v prazno.

Na Pop TV smo naslovili vprašanje, ali so nagrajenca obvestili in ali bo dobil obljubljeno nagrado. Takole so odgovorili: »Nagrajenca gospoda Jožeta Kokalja nam je uspelo dobiti po oddaji in ga obvestiti o prejeti nagradi.«

Konec dober, vse dobro. Očitno se bo omenjeni gospod kmalu vozil z novim avtomobilom.