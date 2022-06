Blamaža za Polesa in Stareta: gledalca klicala kot redarja, končalo se je klavrno

V finalni oddaji šeste sezone šova Znan obraz ima svoj glas so se na odru odvile številne imitacije in občinstvo je večkrat vstalo na noge. Največ navdušenja pa sta poževa Rok in Anej Piletić iz skupine BQL, ki so jima gledalci namenili zmago. Ana Maria Mitič, Helena Blagne, Andrej Škufca in Eva Boto so v finalni oddaji imeli zelo lahko nalogo in so lahko neobremenjeno uživali v šovu, saj tokrat niso podeljevali svojih žirantskih ocen, saj je zmagovalca letošnje sezone v celoti izbralo ljudstvo. Voditelja oddaje Peter Poles in Sašo Stare pa sta poskrbela za pravi mali incident, saj sta s svojo potegavščino prestrašila gledalca, ki je v nagradni igri zadel avtomobil.

Ključ novega avtomobila je šel v roke Jožeta Kokalja. Ker sta se voditelja sprva pošalila, da kličeta iz mestnega redarstva, je Jože s klicem prekinil, zato sta Peter in Sašo njegove sosede prosila, naj mu sporočijo veselo novico. Čeprav so ga ponovno poskusili dobiti na linijo, se ni vdal in telefon je zvonil v prazno. Sta pa voditelja zagotovila, da bo šlo vozilo v roke zmagovalca.