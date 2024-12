Jasmin po odhodu iz Kmetije: »Petra je tisto, kar sem iskal vse življenje«

Po odhodu iz šova Kmetija se je Jasmin Cerić, 29-letni podjetnik, znašel na razpotju v življenju. A usoda mu je namenila novo poglavje – ljubezen, ki jo opisuje kot prelomnico. Z ljubljeno Petro si je ustvaril življenje, polno sreče in medsebojne podpore.

»Petra in jaz sva se prvič slišala tik pred mojim vstopom v Kmetijo. Bila je moj zadnji stik pred tem, ko sem moral izklopiti telefon,« je Jasmin razložil začetek njune zgodbe za portal njena.si. Po vrnitvi iz šova sta se srečala skoraj takoj. »Čisto slučajno in nenačrtovano. Prvi vtis? Njeni dolgi lasje, širok nasmeh in pristnost. To me je popolnoma prevzelo,« je še dodal.

Jasmin Cerić FOTO: Pop Tv

Jasmin ne skriva, da je Petra v njegovo življenje prinesla ravnovesje, ki ga prej ni poznal. »Lagal bi, če bi rekel, da je bila ljubezen le na prvi pogled. Zaljubil sem se v njeno preprostost in dejstvo, da ni nič pričakovala od mene. Z njo sem našel nekoga, ki mi stoji ob strani, ne glede na to, kaj prinese življenje,« je priznal za omenjeni portal. Pred kratkim sta skupaj zaživela, Jasmin pa se je zaposlil v njenem kraju, kar je njuno zgodbo še bolj povezalo.

Preobrat po šovu Kmetija

Jasmin je v šov Kmetija vstopil, ker si je želel spremembe – odklopa od prehitrega življenja in novih izzivov. »Počitek od vsakdanjega vrveža sem potreboval,« je povedal pred vstopom. Med šovom, kjer se je pokazal kot strasten in odločen tekmovalec, se je izkazal tudi s svojim taktiziranjem in pripravljenostjo na zmago.

»Sem strasten in včasih tudi trmast. Ne prenesem avtoritete, zato pogosto prevzamem vlogo vodje, četudi nehote,« je opisal svojo osebnost, ki mu je prinesla veliko podporo gledalcev. A pravi preboj v njegovem življenju se je zgodil šele po šovu.

Ljubezen kot nova motivacija

Zdaj Jasmin svoj fokus usmerja v prihodnost z ljubljeno osebo. »Zame je Petra predvsem najboljša prijateljica. To je osnova vsega. Drug drugega podpirava in skupaj ustvarjava zgodbo, ki je preprosto čudovita,« je sklenil.

Jasminovo življenje, ki ga vodi moto »Raje utrujen kot brez denarja«, je po Kmetiji dobilo nov zagon. Čeprav so ga šovi postavili v središče pozornosti, zdaj največjo vrednost najde v osebnih zmagah – tako v ljubezni kot v iskanju miru in sreče v vsakdanjem življenju.

