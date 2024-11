To nam je Maja (Kmetija) zaupala po porazu: Že od začetka so naju z Nikom želeli ločiti

Resničnostni šov Kmetija se nezadržno bliža h koncu. Stanislav Travnikar je zmagal v dveh zaporednih dvobojih in tako postal zmagovalec arene. Po napeti borbi je namreč slavil zmago tako v kategoriji moči kot v spretnosti, v znanju pa se jima ni bilo treba pomeriti.

Po dolgih desetih tednih tekmovanja se je tako poslovila Maja Triler, a samo od svojega brata Nika. »Ostali niste vredni tega,« jim je zabrusila in težko zadrževala občutke. Sicer je kasneje kljub porazu delovala zadovoljna in vesela: »Kar neko breme mi je padlo. Drugič sem doživela to, s tem da mi je letos bistveno lažje.« Nik je bil žalosten, a je napovedal, da se bo boril za oba in da je ponosen nanjo. Maja si je tudi želela, da njen brat tekmovalcem ne bi zaupal na prvo žogo, saj so ga že nekajkrat prinesli okrog.

Kakšni so bili vaši občutki ob odhodu iz Kmetije? Težko je oditi in zapustiti brata, pa vendar sem vesela, ker sem ga rešila. Z Nikom sta bila trn v peti večini tekmovalcev. Mislite, da so se vaju bali? Ostali tekmovalci so naju od začetka že želeli ločiti. Vesela sem, da jim ni uspelo naju skupaj spraviti v areno. Tega veselja jima nisva dala (smeh,op.). Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji? Jaz sem takšna kot sem. Nikoli ne moreš biti vsem všeč. Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem brez dlake na jeziku. Po naravi pa vem, da sem zelo prijetna punca, katera uživa življenje. Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebej razočaral? Zakaj? Razočarala sta me Tim in Marjana. Tim, ker je prisegel na družino in se besede ni držal, Marjana ker je izdala svoj klan in se obrnila proti nam. Se je kdo od njih obnašal povsem drugače, ko so kamere ugasnile? Vse se vidi. Vsi so takšni, kot so se prikazali. Komu, poleg Nika, najbolj privoščite zmago? Seveda najbolj privoščim zmago Niku. Če pa Nik prej izpade pa mislim, da si zmago res zasluži Stanislav. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Jaz imamo veliko načrtov, ampak trenutno se posvečam svoji Kavarni, katera mi daje kruh. Vsekakor si želim, da spravim oba otroka do kruha in da imata najlepše življenje in otroštvo, ki si ga zaslužita.

Dodajmo, da je bila Maja v šovu kar 50 dni, kar je tudi pomenilo, da sta bila njena otroka 50 dni brez nje. Zagotovo je bilo srečanje več kot čustveno ...