Marcel odhaja domov, gledalci menijo, da je vse zrežirano

Resničnostni šov Kmetija se nezadržno bliža h koncu. Družina je uspešno opravila nalogo, zato se je lahko preselila v hišo. Domov pa je odšel Marcel Verbič, potem ko se je z Majo Triler pomeril v vseh treh vrstah dvoboja. Potem ko je v prvem pokazal svojo premoč, je Maja s spretnostjo rezultat izenačila, na koncu pa pokazala več znanja.

Marcel namreč ni imel dovolj znanja, tako je Maja prva nabrala dovolj točk za zmago. Maja je dejala po zmagi: »Ta zmaga je bila za Nika, ta zmaga je bila za moja dva otroka, ta zmaga je bila zame.« Marcel je priznal, da se ni dovolj učil. Bilo mu je žal, a je hkrati dvomil, da bi si dovolj zapomnil. Po njegovih besedah je bila njegova največja napaka ta, da je preveč zaupal gozdarjem. »Če bi čas lahko zavrtel nazaj, bi se povezal s Tjašo in njenim klanom. Naivno sem jim verjel, kaj hočeš. Spet ena šola.«

Gledalci: Z napačnimi si se družil

»Prav, da je šel domov, ker se je z napačnimi družil. Zdaj pa naj domov gresta še Maja in Nik in bo stvar vsaj malo gledljiva ...«; »Marcel,od začetka si se zdelo, da si se spremenil, Potem je šlo samo še navzdol.Tjaša te je opozorila, ne ti si šel k Maji in Niku. Marmelada je bila sladka, a ne za dolgo!«; »Tole je zrežirano vse ...« pra menijo gledalci.