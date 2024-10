Zakaj je Tamara v Kmetiji zadnje dni slabe volje?

Kmetija 2024 je slovenski resničnostni šov, ki se letos predvaja že v svoji 11. sezoni. Šov je zasnovan tako, da tekmovalci živijo in delajo na kmetiji, kjer se soočajo z različnimi kmečkimi opravili in izzivi.

Tekmovalci prihajajo iz različnih delov Slovenije in imajo raznolike osebnosti, kar ustvarja zanimive odnose, konflikte in zavezništva. Kot so zapisali na 24ur.com, je Tamara Talundžić v prejšnjem tednu dobila nov zagon, potem ko je lahko videla in slišala svojo hčerko Tio. Toda teden se je končal z novim preobratom, družini sta se združili, na posestvu pa je zavladala kriza in tekmovalci morajo živeti v hlevu.

Tamara, ki sicer velja za eno večjih garačev na posestvu, je postala zamišljena in slabe volje. Celo njena zaveznica Anja Malešič je potožila Tjaši Vrečič, da ji to jemlje veliko energije, a ji tega Tamara ni zamerila, saj kot je povedala, ima lahko vsak kakšen slab dan.

»Moje misli so bile nekako doma, je pa res, da sta združitev in selitev v hlev pripomogli k temu.« Mnogi so se spraševali, ali je k njeni slabi volji prispevala tudi Nuša Šebjanič s svojim komentarjem v videosporočilu, v katerem je določila glavo družine. »Tanka je meja, kaj lahko in kaj ne. Dokler Nuša ni omenila moje družine, nisem nič slabega rekla o njej. Ko pa se je to omenilo, sem žal odreagirala, tako kot sem.«