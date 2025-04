Challe Salle razkril nekaj, kar so mnogi nestrpno pričakovali

Slovenski raper Challe Salle je sporočil veselo novico. Na družbenih omrežjih sta s partnerico Yvonne Petrović razkrila spol drugega otroka. Kljub burnemu letu in nedavni dihalni stiski se zdi, da glasbenik vendarle stopa proti svetlejšim časom.

Čarobno razkritje med baloni

V objavi na facebooku je Challe (s pravim imenom Saša Petrović) poskrbel za domiseln in dramatičen trenutek razkritja: posnetek se začne z veliko okroglino, prekrito s črnim tekstilom, ki jo spremlja skrivnostna glasba. Potem blago pade in pod njim se razkrije ogromna prozorna žoga, v kateri stojita Challe in njegova najdražja, obdana z rožnatimi in rdečimi baloni, ki zgovorno razkrijejo spol njunega še nerojenega otroka – prihaja deklica!

Čeprav sta že decembra obelodanila, da pričakujeta drugega otroka – »Oops, we did it again,« je takrat zapisal raper – je tokrat razkril več: nežni detajli, baloni, nosečniški trebušček in poljub govorijo sami zase.

Čestitke tudi iz naše redakcije!