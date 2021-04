Gregor ni skrival navdušenja, tekmovalka pokazala zadnjico

Sanjski Gregor Čeglaj. FOTO: Pop TV

Vse tekmovalke v Sanjskem moškem. FOTO: Tvspored-service

V prvi oddaji resničnostnega šova Sanjski moški jespoznal vseh 18 deklet, med katerimi bo iskal tisto, ki bi lahko postala njegova življenjska sopotnica. Tekmovalke so zelo različne, vsem pa je skupno to, da so bile navdušene nad Gregorjem, ko so ga spoznale.Gregor je najprej voditelju oddajerazkril, da v sanjski ženski išče toplino in to, da je materinska, ker obožuje družino. Prepričan je, da jo bo našel in da bi lahko postala gospa Čegljaj. Povedal je, da je doslej ostal samski, ker je moral najprej spoznati sebe in da sta v njegovem otroštvu z mamo pristala na cesti, ko se je razšla z njegovim očetom.Gregor je priznal, da je zelo živčen, ko je spoznal prvo tekmovalko. Nekdanja plesalka pa je priznala, da njen najljubši šport ni nogomet, ker so se njene pretekle zveze z nogometaši slabo končale. Gregor pa je razkril, da je ples njegova šibka točka. Kljub temu je bila Anja je bila navdušena: »Moram priznati, da je zelo lep.«Ker ima njegova mama rojstni dan 3. 1., je Gregor zato menil, da bo morala biti tretja tekmovalka, ki jo bo spoznal, nekaj posebnega. In res, brez besed je ostal, ko je zagledal. »Vav,« je kar dvakrat komentiral.Najstarejša tekmovalka je 39-letna, ki je glede svoje starosti povedala, da tudi ženske pri tej starosti še iščejo ljubezen. Zagotovo ima v svoji omari tudi največ parov čevljev, saj jih ima kar 250, najbolj pa obožuje tiste z res visoko peto.je pokala od samozavesti. Za razliko od nekaterih drugih tekmovalk, ki so Gregorju prinesle darilca, je Štajerka prinesla darilo zase – krono, ki ji jo Gregor nadel na glavo, da bo z njo ravnal kot s kraljico. Med ostalimi tekmovalkami je bilo kar nekaj dvignjenih obrvi, ko so zagledale Lauro s krono. Tekmovalkapa je nekaj ljubosumja povzročila s svojo prosojno obleko, ki je razkrila njeno zadnjico.je pozornost zbudila s tem, ko se je na predstavitev pripeljala z motorjem in ne limuzino kot ostale. to je šlo posebej v nos Lauri, saj sta stari znanki z nerazčiščenimi računi.Med vsemi dekleti je kot prvo na bolj diskreten pogovor povabil Mary, ki se je predstavila kot energično: »Z menoj ne bo nikoli dolgčas.« Druga, ki jo je povabil na pogovor je bila Janina, ki ga je ob spoznanju presenetila z risanjem vrtnice.Katera bo dobila vrtnico prvega, ki ji bo zagotavljala, da bo na prvem izločanju varna, bo znano v naslednji oddaji.