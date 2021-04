Razkrivamo, kje je sanjski moški izbiral sanjsko žensko

Ženske, ki se borijo za sanjskega moškega, so spale v tem bloku v Luciji. FOTO: S. N.

Prve epizode Sanjskega moškega so snemali v tem hotelu v Portorožu. FOTO: S. N.

Koronakriza je tako kot turizem močno omejila tudi šovbiznis. Kljub temu pa ob strogem spoštovanju ukrepov TV-ekipe delajo nekatere oddaje naprej. Tako na Pro Plus snemajo resničnostni šov Sanjski moški. Mi pa razkrivamo, kje so posneli nekaj delov oddaje.Po naših zanesljivih informacijah so uživali in snemali na Obali, točneje v portoroškem hotelu (na fotografiji), medtem ko so tekmovalke spale v stanovanjskem bloku v Luciji (na fotografiji).