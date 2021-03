Končno razkrili sanjskega moškega: je to razlog, da je še vedno samski? (FOTO)

Gregor Čeglaj. FOTO: Pop TV

Do dekleta v baru ne pristopi

Končno je znano, kdo bo sanjski moški, ki bo v šovu na Pop TV iskal ljubezen. To bo, ki bo konec marca dopolnil 31 let. Dela v farmaciji, natančneje v razvojnem centru, obožuje šport, je zelo družaben in ima rad dobro hrano. Iskal bo življenjsko sopotnico, svojo drugo polovico in žensko, s katero si bo lahko ustvaril družino.Gregor je razkril tudi, da je že imel resno zvezo, a žal ni uspela. Se je pa v zadnjih letih posvetil karieri in sebi. Prepričan je, da se nezrel človek v resno zvezo ne more spuščati, zato je do svojega 30. leta »delal na sebi«, da bi bil pripravljen na zvezo in ustvarjati 'čarobno dvojino', iz katere bi lahko nastala tudi družina.Gregor pravi, da ni sramežljive narave, ni pa tip moškega, ki bi redno pristopal do deklet v barih. »Nisem vsakdanji fant, ki kar pristopi do dekleta, ki mu je všeč. Mogoče sem tudi zato že toliko časa samski. No, to je verjetno eden od razlogov. Malo imam zavor pri tem. Če že spoznam dekle, je to prek prijatelja, prijateljice. Da pa bi prišel do osebe in se predstavil, to pa ne. Tega nisem nikoli naredil in tudi ne vem, ali kdaj bom. Ne, vem, da ne bom, ker bom v oddaji našel ženo!«