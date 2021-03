To so lepotice, ki se bodo borile za sanjskega moškega (FOTO)

Ana Pusovnik. FOTO: Pop TV

Ana Kojc. FOTO: Pop TV

Kaja Casar. FOTO: Pop TV

Lara Mlaker. FOTO: Pop TV

Polona Kranjc. FOTO: Pop TV

bo v šovu Sanjski moški iskal življenjsko sopotnico. Kot je razkril 30-letni Gregor, ki dela v farmaciji, sam obožuje šport in ima rad dobro hrano. Pop TV pa je zdaj razkril prvih pet deklet, ki se bodo borile za njegovo srce. Najmlajša ima komaj 18 let.(23) prihaja iz Slovenj Gradca in se ukvarja z manekenstvom. Za pravo ljubezen je pripravljena potrpeti in prenesti zelo veliko, ne prenaša pa nezvestobe in nasilja.(25) iz Velike Nedelje je po poklicu logistična tehnica. V srednji šoli je bila del ženske nogometne ekipe, pozneje pa ji je za šport zmanjkalo časa. Od partnerja pričakuje, da je ljubeč, z njim pa si želi preživeti čim več prostega časa.Prekmurka(22) je študentka kineziologije in še ni imela resnega partnerja. V zvezi pričakuje predvsem, da ji je partner zvest. Kot deklica je sanjala, da bo postala športnica. V športu še vedno zelo uživa. V prostem času se tako odpravi na tek ali v fitnes.(21) prihaja s Ponikve, v prostem času rada pleše, meditira, riše in se druži s prijatelji. Trenutno se uči igranja tenisa, sicer pa se v življenju rada uči novih stvari. Všeč so ji predvsem ambiciozni moški, ki ne pozabijo na romantiko.(18) si želi zveze, ki temelji na zaupanju in spoštovanju. Želi si tudi družine, za svoje otroke pa bo poskušala ustvariti okolje, v katerem bodo odraščali v ljubezni in z dosti radosti. Prosti čas najraje preživlja z družino in prijatelji.