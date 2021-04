Dvakrat se je slekla za Playboy, a Gregorja ni osvojila (FOTO)

Sanjski moškije med 18 dekleti, ki so mu jih predstavili, ob eni ostal povsem brez besed. Pa ne (le) zato, ker ga je tako navdušila s svojo lepoto, ampak predvsem zaradi njune skupne zgodovine. Z(22) iz Ponikve sta se približno leto dni pred snemanjem resničnostnega šova že spoznala, a ker se takrat na Gregorjevi strani ni zaiskrilo, se je njuno dopisovanje kmalu končalo.Gregor se je v šovu od Lare poslovil že v prvem krogu izpadanja, ko ji ni podaril vrtnice. Številnim Slovencem pa je v spominu ostala ne le zaradi neuslišane ljubezni, ampak tudi zaradi svojega videza, s katerim je navdušila številne. Marsikdo je na Gregorjevem mestu niti slučajno ne bi predčasno poslal iz šova, ampak bi jo z veseljem odpeljal domov.Larin manekenski videz pa so opazili tudi v modnem svetu, saj je sodelovala pri več modnih kampanjah. Pred svoj objektiv pa jo je postavil tudi sloviti fotograf, ki je nad njo navdušen in je lepotičko kar slekel za slovensko izdajo Playboya, katerega naslovnico je krasila dvakrat ( več njenih fotografij, s tudi precej golote, najdete na povezavi ).Študentka velnesa je v svoji predstavitvi dejala, da išče moškega, ki je pozoren, ima čut za žensko, svoje ambicije in vizije, je inteligenten, športen, pustolovski, inovativen, spontan, skromen in iskren.