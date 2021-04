Komentatorji že udarili: sanjski moški si je dal duška

Po prvih odločitvah sanjskega moškega, ko se je odločil, katere tri pošlje domov , se je vnela debata na spletu. »Bodimo iskreni. Punca v rdeči obleki je najgrša vizualno, druga v beli tudi nič posebnega, izločil je pa še bivšo prijateljico, ki ga je prišla nadlegovat v šov. Pametno je izločil,« je zapisal nekdo. Na to pa je se je ostro odzvala neka komentatorka (nelektorirano): ».... a se ti zavedaš da lahko nekoga zelo prizadaneš? Grda? Vsaka zenska je po svoje lepa... upam da ti vsaj 1/3 od 1/3 izgledas tako kot on.«Debata, ali se je Gregor odločil prav ali ne, je bila skratka vroča, bistvo tovrstnega dogajanja pa je nekdo povzel takole (nelektorirano): »Se vidi, da je vse šov... Vrtnico dobi ženska 'moški' in( ker mu je tako naročeno), izloči pa 'bivšo' in pa zdolgočaseno '', ki si pa vseeno mogoče zasluži trenutek več z njim... Kot sem rekel, en velik šov vse skupaj... Si je pa tipo dal duška, da se je mal poigral z vsako posebej... Pameten dec.«