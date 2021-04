S sanjskim Gregorjem sta si dopisovala in hodila na zmenke, nato pa šok

Minuli vikend se je začel težko pričakovani šov Sanjski moški,pa je domov že poslal prve tri kandidatke. Med njimi tudi, s katero pa se v šovu ni srečal prvič. Kot je bilo videti že med oddajo, je bil trenutek njunega ponovnega srečanja vse prej kot prijeten. Lara je za oddajo Pop in razkrila, zakaj po njenem mnenju od Gregorja ni dobila vrtnice.»Midva sva si dolgo časa dopisovala, nekajkrat sva šla na zmenek, potem pa se je kar naenkrat brez kakršnih koli zapletov situacija zaključila. V bistvu nisva imela priložnosti tega razčistiti,« je dejala 22-letna Lara iz Ponikve, ki je prepričana, da je prav njuna zgodovina pripomogla k Gregorjevi odločitvi.Lara je v svoji predstavitvi dejala, da išče moškega, ki je pozoren, ki ima čut za žensko, svoje ambicije in vizije, je inteligenten, športen, pustolovski, inovativen, spontan, skromen in iskren. »Potrpela bi manj preživljanja časa skupaj, če bi oba imela dosti dela in bi naju to in razdalja omejevala. Neiskrenosti pa ne bi pretrpela nikakor.«