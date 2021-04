Udeleženka šova razkrila, da je osvojila sanjskega moškega? (VIDEO)

Ena od 18 kandidatk, ki se v oddaji Sanjski moški bori za srce, je tudi 22-letna Prekmurka. Na dan, ko so mnogi spremljali oddajo, je na instagramu objavila krajši posnetek trenutka v oddaji, ko sta se se z Gregorjem spoznala. Ob tem je zapisala »And so it begins...« oziroma »In tako se je začelo ...«. Dodala je simbol rdeče vrtnice, pod objavo pa so se usuli komentarji s srčki v očeh in ognjem.Je Kaja, ki je tako kot Gregor navdušena športnica in romantična duša, razkrila, da je prav ona osvojila srce sanjskega moškega?Na njuno prvo srečanje je prinesla nogometno žogo. Kaja je namreč tudi nogometna sodnica, zato je to res velik del njenega življenja. Rada ima moške, ki so, tako kot ona, športni in imajo radi družino ter so spoštljivi, je povedala. Njene sotekmovalke so bile ob trenutku, ko je prinesla s seboj žogo nekoliko ljubosumne in so začele s opravljanjem in ocenjevanjem, da bo morda ravno zato med parom preskočila iskrica.Snemanje oddaje se je sicer končalo, trajalo pa je približno en mesec. Kako sta se z Gregorjem ujela in ali je spoznala moškega, s katerim bi preživela svoje življenje, pa bomo lahko spremljali v naslednjih oddajah.