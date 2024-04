90 let Toneta Fornezzija - Tofa: Pisal bom do groba (Suzy)

Pred 52 leti je začel pisati rubriko Butik v Nedeljskem dnevniku, delal je tudi pri Delu, Pavlihi in Anteni. Na Radiu Slovenija je izoblikoval legendarno satirično-humoristično oddajo Moped Show, osrednja tema oddaje, ki so jo predvajali od leta 1978 do 2000, so bili aktualni politični dogodki. Ob jubileju se je za našo revijo spominjal zlatih medijskih časov, pokritiziral instantno novinarstvo in nam razkril recept za dolgo življenje. Se je pri devetdesetih letih, ki jih je v krogu družine in prijateljev praznoval pred kratkim, umiril? »Niti slučajno,« se zasmeji Tof in doda, da je njegov je...