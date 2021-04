Hrvaškega je osvojila, v boj za slovenskega se ni niti podala

Slovenci smo dolgo čakali na novo sezono resničnostnega šova Sanjski moški. Prva sezona je bila predvajanja leta 2004, ko jenašel svojo sanjsko žensko. Do sedaj, ko so za sanjskega moškega izbrali, so se številni slovenski gledalci zadovoljili z gledanjem hrvaškega sanjskega moškega, ki pa ni bil povsem brez slovenskega pridiha. Za pozornostse je potegovala tudi slovenska pevka. Z Mišem sta se zaljubila, a se ni izšlo.Ob začetku novega šova Sanjski moški se je Nuša odzvala na številna vprašanja, med drugim tudi, zakaj se ni ponovno prijavila v resničnosti šov in kaj si misli o Gregorju. »Bila sem presenečena, ko sem izvedela, za koga gre. Spoznala sem ga pred nedavnim na neki prireditvi. Moj prvi vtis je, da je prijazen, urejen, nasmejan in imam lepo mnenje o njem. Mislim, da je zelo srčen in iskren in upam, da bo ostal tak tudi po tej izkušnji. Upam, da ne bo podlegel pritisku iz okolice, ampak da bo ostal zvest sebi in svojim odločitvam tudi po šovu.«Pojasnila je, da se v šov ni prijavila, ker je že v prvem šovu dobila odgovore na vsa vprašanja, se ogromno naučila in »ker vem, da bi bilo sedaj v tem šovu vse po istem kopitu z drugimi imeni in priimki, zato mi to torej ne predstavlja nobenega izziva. In zato, ker si bolj želim spoznati svojega partnerja v naravnih okoliščinah in ne na tak način«.