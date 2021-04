Sanjski Gregor ji je že drugič zlomil srce

Od 18 je v igri za srce Sanjskeg amoškega še 14 tekmovalk. FOTO: Tvspored-service

V nadaljevanju šova Sanjski moški je sledilo spoznavanješe s preostalimi tekmovalkami, na koncu pa že prvo izločanje.Gregor je ostal brez besed, ko se mu je približevala lepotica v zeleno-zlati obleki. Zadrega je bila velika tudi pri, za katero je Sanjski moški povedal, da se poznata že od prej. »V tem trenutku si želim samo pobegniti, zaradi šoka, tesnobe,« pa je priznala Lara.Vrtnico prvega vtisa je dobila, prvo dekle, ki je bilo predstavljeno Gregorju, ta pa ji je takoj povedal, da je ne bo pozabil. Uvodnemu spoznavanju Sanjskega moškega in 18 tekmovalk, ki se potegujejo za njegovo pozornost, je za Gregorja sledila težka odločitev; trem dekletom ni podaril rdeče vrtnice.Povedal je, da se bo odločil na podlagi prvih vtisov, a da bo težko, ker ni vseh spoznal. Razkril je tudi, zakaj je bila med njim in Laro zadrega. Spoznala sta se pred enim letom, nekaj časa sta preživela skupaj in Lara je zelo uživala v njegovi družbi, a Gregor je do nje čutil prijateljstvo. Lara pa je očitno čutila več, saj je priznala, da je v njem videla pravega sanjskega moškega., ki je dobila zadnjo rdečo vrtnico, je razkrila, zakaj jenjena smrtna sovražnica; prred časom naj bi prišla v lokal, kjer je delala Laura in hotela kakav ob uri, ko je Laura lokal že zapirala. Sanji to ni bilo všeč in je o tem nenhno govorila tudi Laurinem šefu, je razkrila Laura.Iz šova so na koncu izpadle Lara,in