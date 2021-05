Rojstni dan s Slovenskimi novicami

Ne le Slovenske novice, ob obisku picerije Hom smo opazili, da smo generacija – picerija in trgovina sta začeli delovati nekaj tednov pred našim časopisom. Za obojimi je 30 let prehojene poti! »Z bratom sva solastnika picerije in trgovine za vinogradnike,« nam za začetek pove, ki smo ga obiskali, da mu rečemo hvala, ker so naši zvesti naročniki, in njemu in bratu zaželimo vse dobro! Na novih 30 let!»Novice so pri hiši od začetka. Saj smo se nekako istočasno pojavili, pa potrebovali smo časopis v lokalu. Novice so bile in ostale zanimive, odločili smo se, da se naročimo,« nas pohvali Bojan in v isti sapi doda, da bi imel veliko željo, da bi jih dobival že prej, vsaj dopoldne, če že ne zjutraj. »Da bi jih gostje, ko bo spet dovoljeno, prebirali že ob jutranji kavi,« pristavi.»Najraje preberem šport, kaj pa bom bral naprej, je odvisno predvsem od naslovov. Tisti, ki pritegne. Pa tudi križanke rad rešujem,« nadaljuje naš sogovornik, ki je v podjetju zadolžen za trgovino, brat za pa picerijo.»Tole leto in pol je zahtevno. Še dobro, da imamo pri piceriji vsaj dostavo, da nekaj naredimo. Imamo srečo, da nimamo lokala v najetih prostorih, da ni treba plačevati najemnine,« v slabem Bojan najde nekaj dobrega, v njuni piceriji pa so znani po tudi po okusnih veganskih picah. »Pa letos bi radi malce prenovili vse skupaj,« smelo o načrtih razpreda Bojan, ki je zapisan vinogradništvu.»V kraju Hom imamo zidanico, prav od tu je ime našega podjetja – Hom, torej. Smo vinogradniška družina,« nadaljuje in pove, da obdelujejo en hektar trt. »Letos je pozeba naredila svoje,« priznava, da tudi njihovemu vinogradu ni bilo prizaneseno.»Sicer imamo v vinogradu največ, kar 80 odstotkov sortnega izbora za cviček, saj smo Dolenjci. Premoremo še sortna bela vina,« pojasni Bojan, ki se je konec 80. let minulega stoletja izšolal, opravil pripravništvu v podjetju Trimo, potem pa z bratom začel samostojno podjetniško pot.»Pri podjetju je tako, da so vzponi in padci. Tja do 2008. je bilo zelo dobro, potem pa nekaj let slabše. Posamezni zakoni, tudi protikadilski, so naredili svoje, vse pa je vplivalo na promet in obisk,« prizna. Ko smo ravno pri 30-letnici, doda, da je spremembo, predvsem v industrijski coni, doživelo tudi Trebnje. »Središče mesta se ni toliko spremenilo,« še izvemo ob Bojana, ki sklene z upanjem, da bo kmalu spet napočil čas za kako potovanje, ki jih obožuje.