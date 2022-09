Znani slovenski pari nekoč in danes (FOTO)

Kdo pravi, da v svetu slavnih in bogatih resnična ljubezen ne obstaja? Na slovenski estradi se lahko kar precej zvezdniških parov pohvali z zavidljivim številom obletnic, s spomini, potomci, srečo, modrostjo, preudarnostjo in naklonjenostjo, ki jih spremljajo že od začetka njihove ljubezenske pravljice.

Za pravo ljubezen se je vredno boriti, pravijo tisti, ki verjamejo v srečo do konca svojih dni, mi pa smo pokukali v njihove albume in ugotovili, da jim leta resnično ne morejo priti do živega.

Veliko razumevanja Glasbenik Zoran Predin in družinska mediatorka in trenerka komunikacijskih veščin Barbara Lapajne Predin imata za sabo že 28 let zakona. »Za dober zakon so potrebni ljubezen, poslušanje in konstruktiven konflikt, iz katerega pridemo bogatejši za nova spoznanja,« se strinjata zakonca, ki menita, da sta toliko let srečna tudi zato, ker sta imela od nekdaj veliko razumevanja drug za drugega in za delo, ki sta ga opravljala.

Najraje potujeta, pravita. Na fotografiji se zaljubljeno gledata v Dolini smrti.

Borila sta se Pisalo se je leto 1998, ko sta si Tanja Ribič in Branko Đurić na pet let podlage obljubila večno zvestobo. Za svojo ljubezen sta se morala boriti, saj je niso vsi odobravali, in čeprav sta nekaj časa preživela narazen, sta se na koncu požvižgala na vsako mnenje. Skoraj četrt stoletja pozneje sta si še vedno globoko predana, skrivnost njune ljubezni pa tiči v veliki meri humorja, sproščenosti in strasti do vsega, kar počneta skupaj.

tanja ribič djuro branko djuric

Nikoli se nista sprla Letos je minilo 24 let, odkar sta se vzela vodja Čukov Jože Potrebuješ in njegova Andreja, ki sta se spoznala že v osnovni šoli. Za odličen in srečen zakon se trudita iz dneva v dan, v vseh teh letih pa se nista niti enkrat samkrat sprla. Njun recept za srečen zakon je preprost: stojita si ob strani, se podpirata pri odločitvah, Jožetu pa je všeč predvsem to, da je Andreja tako kot on velika športna navdušenka.

jože potrebuješ

Ljubezen, ki ne ugasne Barbara in Robert Pešut - Magnifico se ljubita že 39 let. Sta utelešenje srednješolske ljubezni, ki jo pišeta že desetletja, njune sreče pa ni mogla preprečiti nobena sila. Kako je biti tako dolgo in predano zaljubljen v istega človeka? »Poskusite, pa boste videli. Meni je dobro. Ni mi dolgčas, ker še ne veva vsega drug o drugem,« odgovarja Barbara.

Pogosto se spreta Legendarni ljubljanski roker Peter Lovšin in njegova žena Darja sta srečna že 45 let. Poročila sta se po zaključenem študiju, prepotovala velik del sveta in v teh letih doživela marsikaj, priznala sta celo, da se pogosto spreta in da takrat pri njima sledijo tihi tedni. Potovanja, ki so ju družila na začetku njunega razmerja, so še vedno njuna velika strast, recept za srečen zakon pa vsebuje tudi to, da sta drug do drugega odkrita.