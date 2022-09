Suzana Kozel: navdušujejo jo sončni vzhodi

V začetku meseca je eno leto predvajanja praznovala oddaja Jutro na Planetu, ki jo vodita Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa. Led sta že zdavnaj prebila, ob prvi obletnici oddaje pa priznala, da sta se odlično ujela, čeprav se prej nista poznala.

»Zdaj lahko rečem, da včasih niso potrebne besede, le pogled, pa dobro veva, kako se kdo počuti in kaj je treba narediti,« nam je zaupala Suzana, ki se tako kot njen sovoditelj veseli vseh izzivov, ki jih prinaša druga sezona. Mamica dveh otrok, ki je nekoč dopoldneve prespala, saj je bila nočna ptica, iskreno prizna, da danes ceni tišino juter, saj se je z materinstvom navadila na zgodnje vstajanje. »Navdušila sem se nad sončnimi vzhodi in začela uživati v čaru jutranjih ur, ko večina še spi. Zato sem bila izjemno vesela, ko sem lani dobila povabilo za vodenje oddaje Jutro na Planetu in nisem imela nobenega pomisleka o zgodnji uri. To je televizijski format, ki je zagotovo pisan na kožo mamicam. Zdaj vstajam v temi, a grem tudi spat s kokošmi,« se zasmeji simpatična voditeljica.