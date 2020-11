Slovo Mustafe Nadarevića: Največjo ljubezen je našel v Sloveniji

V 78. letu se je po bitki s hudo boleznijo poslovil nadarjen legendarni igralec Mustafa Nadarević. V svoji izjemno plodni in bogati karieri je nanizal številne vloge, igral je v sedemdesetih filmih in številnih gledaliških igrah. Eden njegovih najbolj slovitih filmov je Oče na službeni poti Emirja Kusturice, za vlogo v filmu Glembajevi pa je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja prejel nagrado Puljskega filmskega festivala. Odmevnejše novejše vloge je nanizal tudi v filmih Nikogaršnja zemlja, Čefurji raus! in Piran-Pirano ter priljubljeni televizijski nadaljevanki Nor, zmeden, normalen, ki je še danes izjemno priljubljena. ...