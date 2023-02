Skrivnostni Klemen Bučan: načrtuje poletno poroko

FOTO: Suzy

nas je lani razveseljeval kot voditelj kviza Leta štejejo, letos pa se je na male zaslone vrnil kot kolovodja vsem dobro znanega kviza Kolo sreče. Na kariernem področju simpatičnem Gorenjcu očitno cvetijo rožice, kaj pa na zasebnem? Lani se je Klemen sicer zaročil z dolgoletno srčno izbranko, tokrat pa je skrivnostno priznal, da poroko načrtujeta zelo kmalu. »Načrtujeva poleti. Bomo videli, kako bo. Nimava še datuma in lokacije, pa tudi, ko bosta znana, tega verjetno ne bom javno razlagal. Vsaj ne pred poroko,« se zasmeji simpatični voditelj, ki mu nikoli ne zmanjka energije. Še preden pa se bo zares začel ukvarjati s poroko, ga čakajo zanimivi projekti. Od ponedeljka do srede ga lahko spremljamo v Kolesu sreče, ujamemo ga lahko tudi na radijskih valovih in se mu od srca nasmejemo na številnih stand up nastopih, ki jih ima po Sloveniji.