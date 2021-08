Rok Predanič v belem

Uspeh na olimpijskih igrah, kjer se je varovanec Roka Predaniča uvrstil v polfinale teka na 400 metrov, je bila odlična popotnica v novo življenjsko poglavje. Naš nekdaj zelo uspešen sprinter, danes pa odličen trener, je izkoristil počitniško vzdušje na opevanem hrvaškem otoku in svojo drago Lucijo vzel za ženo.



Vse je bilo v znamenju njegovega imena, saj sta si na dan svetega Roka v cerkvi svetega Roka izmenjala poročne zaobljube, si nataknila prstana in zakorakala skupnim izzivom naproti kot mož in žena.



Brez pretiranega pompa, v simbolični belini in prežeta z najlepšimi čustvi sta kronala večletno ljubezen. Glede na dejstvo, da kot športni trener vrhunskih atletov nima ravno veliko prostega časa, sta z drago lahko izkoristila dopustniško uživanje na Lastovu tudi kot medene tedne.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: