NEKDANJA POP ZVEZDNICA

Kje je Sendi? Oče ji je odprl oči

Le kdo se ne spomni temnolase pevke Sendi, ki je v devetdesetih letih slovensko publiko razveseljevala z dance uspešnicami, kot sta Nemirna kri in Ne joči se. Sandra Klemm je danes 48-letna mamica treh otrok, 14-letne Ane, 12-letne Nine in devetletnega Matije, ki so se ji rodili v zakonu z Adamom Klemmom, s katerim sta se poročila leta 2005.