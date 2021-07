Na Vršiču v nogavicah in sandalih

Fotografija, s katero je nasmejal svoje spletne prijatelje.

Foto osebni arhiv/instagram

Pisatelj in priljubljeni stand up komikje že dolgo znan kot kranjski oziroma gorenjski multitalent. Je človek črk in besed, ki mu gredo dobro z jezika oziroma od rok, pred dnevi pa je tako kot neštetokrat prej svoje spletne prijatelje nasmejal s posebno fotografijo.Pižama je namreč svoje noge, obute zgolj v poletne sandale, fotografiral na snegu na Vršiču, kjer se je te dni trlo tujcev in Slovencev, ki so si zaželeli vsaj za nekaj trenutkov uiti pasji vročini. Pižamo smo opazili tudi mi, medtem ko je zamišljeno zrl v svoj telefon in poskušal narediti najboljšo mogočo fotografijo. In kako je komentiral svoj posnetek?»To je najbolj češka fotografija, kar sem jih posnel!« se zasmeji priljubljeni pisatelj in komik, ki je s svojim komentarjem namignil na češke turiste, ki jih lahko vedno in povsod opazimo v nogavicah in njihovih klasičnih sandalih. Pižami moramo priznati, da jim ni prav nič podoben, je pa zagotovo na Vršiču posnel prav izvirno fotografijo.