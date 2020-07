Kažipot planetov

Petek, 24. 7.

Okoli poldneva boste pretiravali ali nekaj narobe razumeli, zato vzemite z rezervo novice, ki pridejo do vas. Po 13. uri se bo situacija izboljšala in čaka vas presenetljiv zasuk dogodkov. Popoldne boste sprejeli pomembno odločitev.

Sobota, 25. 7.

Prijeten dan za druženje in iskanje ravnovesja, saj bo Luna v tehtnici in se zjutraj povezala s Soncem. Odpravite se v naravo in preživite romantičen dan s partnerjem. Zvečer pa ne načenjajte teme, pri kateri se ne strinjata.

Nedelja, 26. 7.

Dopoldne izkoristite za povezovanje s partnerjem, saj vas že popoldne čaka nekaj izzivov. Preobčutljivi boste, pretiravali, posledično pa boste razočarani. Nekaj se bo končalo in nečemu se boste morali odpovedati na boleč način.

Ponedeljek, 27. 7.

Strasti in vroča kri bodo razburkale dan. Na družbeni ravni se bo sicer pokazalo upanje, povezano z epidemijo, na zasebni pa boste odkrili partnerjeve laži in se burno odzvali. Ker lahko marsikaj narobe razumete, odložite orožje.

POUDARI

Torek, 28. 7.

Razburjenje včerajšnjega dneva se bo pomirilo, čeprav bodo vaša čustva še globoka in ničesar ne boste jemali zlahka. Boste pa situacijo pogledali z drugega zornega kota in spoznali, da ni tako grozna, kot se je zdelo. Čaka vas sreča!

Sreda, 29. 7.

Z optimizmom in novo energijo se boste lotili dela, ki vam bo šlo razmeroma dobro od rok. Kljub temu pa vas bo Luna v strelcu klicala v naravo, na potep, izlet ali druženje s prijatelji. Hitro zaključite službo in se potepajte.

Četrtek, 30. 7.

Zastavite si nove cilje in se domislite, kako boste šli naprej. Dovolj moči boste imeli za športne aktivnosti in volje, da se lotite svojih nalog. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom in opojnimi snovmi. Če se da, pojdite plavat!

Prijeten teden, ki prinaša več upanja, vedrejši pogled v prihodnost, lahko se začenja umirjati tudi situacija s koronavirusom. Jupiter se namreč s sekstilom poveže z Neptunom – prvi je veliki dobrotnik zodiaka, drugega pa povezujemo z epidemijo. Kljub temu pa ne bo šlo brez manjših trenj, predvsem v odnosih, ki jih boste deležni, tudi če boste na počitnicah. Venera v kvadratu z Neptunom povečuje možnost laži, varanja in ljubezenskih trikotnikov, partner vam lahko nekaj prikriva. Ker bo hkrati Merkur v kvadratu z Marsom, tega ne boste tiho prenašali, ampak vzkipeli in se žolčno prepirali z njim. Predvsem v ponedeljek bo napeto, v četrtek pa se bodo razgrete strasti začele pomirjati.Pazite, da ne pretiravate, ne delate iz muhe slona, ne zaostrujete situacije in se ne prepirate, ne da bi prej premislili. V četrtek se odprite navdihu, bodite ustvarjalni in uporabite intuicijo za iskanje poti naprej.