July Jones, prva Slovenka z evropsko nagrado

Pevka, ki deluje v Londonu in jo je domača javnost spoznala na lanski Emi, je prva slovenska prejemnica nagrade Music Moves Europe. Priznanja za prihajajoče glasbenike sedanjosti in prihodnosti (ob podpori programa EU Ustvarjalna Evropa) podeljujejo na največjem evropskem predstavitvenem (showcase) festivalu Eurosonic Noorderslag v Groeningenu in imajo velik doseg v glasbeni industriji. V preteklosti so to nagrado prejeli tudi Dua Lipa, Hozier, Stromae, Rosalia ter Christine and the Queens. July Jones je ena od sedmih letošnjih izbrancev, ob kipcu, izobraževanjih in promociji pa ji izbor prinaša tudi 10.000 evrov. Žirija je navdušena nad njenim zelo samosvojim zvokom, vsebinsko polnimi besedili in stilom, pevka, ki je bolj kot doma prepoznavna v tujini, pa je vesela, da so jo opazili, in je medtem že oznanila, da jo je kot ogrevalko na prihajajočo turnejo povabila švedska zvezdnica Tove Styrke.