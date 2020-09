Zdravila niso za v kopalnico

Pravilno shranjevanje zdravil je bistvenega pomena. Kuhinja je neobičajen prostor za njihovo hranjenje, prav tako kopalnica, poudarjajo farmacevti. V obeh prostorih so namreč izpostavljena veliki vlažnosti in tudi temperaturnemu nihanju, kar vpliva na njihovo učinkovitost, to velja tudi za še zaprta zdravila.



Večina teh ima raje suh in hladen prostor, temperatura naj bi bila med 15 in 25 Celzijevimi stopinjami. Ne smemo jih izpostavljati visokim temperaturam in prav tako ne previsoki vlagi. Če živo srebro naraste nad 25 stopinj Celzija, jih pospravimo v prostor, zaščiten pred neposrednim soncem oziroma virom toplote, svetlobe in vlage. Če jih ne hranimo primerno, je lahko njihovo učinkovanje slabše, obenem lahko nastopijo spremembe organoleptičnih vsebnosti, torej barve, konsistence, vonja in okusa. In če kozmetiko še lahko hranimo v hladilniku, tja večina zdravil ne spada, le tista, na katerih to piše oziroma vas na to opozori farmacevt, in sicer prav zaradi višje vlage. Razen v zelo vročih poletjih v hladilniku shranimo antibiotike v obliki sirupa. Zdravil prav tako ne smemo hraniti pri temperaturah, nižjih od nič stopinj, saj bi zmrznila in ne bi bila učinkovita.



Sicer pa je glavno pravilo, da z zdravilom, kremo, gelom nekaj ni v redu, če je videti drugače kot sicer; tablete lahko popokajo ali spremenijo barvo, prav tako lahko barvo pa tudi konsistenco spremenijo sirupi, v tem primeru jih ne uporabite, pač pa vrnite v lekarno, kjer bodo poskrbeli za primerno uničenje.