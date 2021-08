Pred začetkom pouka: rutina nam daje varnost

Lažje je, če skrbi delimo

Vsakomur je pomemben občutek pripadnosti. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Najlažje se bomo z otroki pogovarjali, če se bomo spomnili svojih šolskih let, strahov, zadreg, tudi uspehov.

Ljudje potrebujemo red in meje, saj nas predvidljivost pomirja.

Počitnice se za veliko večino te dni iztekajo: kakšne so bile vaše? Ste zasluženo počivali in se sprostili ali ste morda proste dneve izkoristili za načrte, za katere je med letom zmanjkalo časa? Ste si oddih sploh lahko privoščili? Počitnice vsakdo doživlja drugače, za mnoge so zaradi pomanjkanja varstva za najmlajše poletni tedni polni stresa, spet drugim pa so prinesli popoln odklop.»Tudi vrnitev s počitnic doživljamo zelo različno,« pojasnjuje doc. dr., spec. zakonske in družinske terapije.»Za nekatere to ne predstavlja velikega stresa oziroma se vrnitve na delo celo veselijo in se polni novih načrtov in motivirani vračajo na svoje delovno mesto. In seveda so na drugi strani tudi posamezniki, ki imajo občutek, da se počitnice vedno prehitro končajo in je vrnitev na delo naporna. V obeh primerih pa velja, da so ti prehodi bistveno lažji, če lahko svoje skrbi ali pa načrte delimo z bližnjimi. Ljudem, ki v svojem delu vidijo zadovoljstvo, bo podpora bližnjih pomagala, da jim delo ne bo postalo nadomestek za dobre odnose. Ljudje, ki jim delo predstavlja stres, pa ga bodo ob razumevanju bližnjih lažje obvladovali.«Otroci se seveda nadvse veselijo počitnic, a so znani po tem, da časa ne znajo vedno najbolje izkoristiti in se pogosto zatekajo v enolične dejavnosti, zato je pomembno, da jih starši tudi v prostih mesecih vsaj malce usmerjamo in jim zapolnjujemo dneve s koristnimi dejavnostmi, je prepričana sogovornica. »Tako bo prehod v dnevno šolsko rutino manj stresen tako za otroke kot tudi za starše,« je prepričana. »Čeprav se otroci upirajo rutini in pravilom, je ravno to tisto, kar jim daje varnost. Ljudje namreč potrebujemo red in meje, ker nas predvidljivost pomirja. Seveda pa mora biti ta rutina primerna otrokovi starosti in predvsem mora biti konsistentna, saj le tako zares zagotavlja varnost.«Poleg varnosti je vsakomur pomembna tudi pripadnost. Tako otroci kot odrasli si želimo biti vključeni v odnose, in kot smo se družili med počitnicami, bomo ostali povezani tudi ob prehodu v novo šolsko leto in ob vrnitvi na delovno mesto.»Tako bodo otroci imeli občutek, da so starši prisotni in vključeni. Pomembno je, da prepoznajo otrokove potrebe in da se vključujejo na način, ki je zanj primeren. Seveda ni enoličnega recepta, saj so si otroci v svojih doživljanjih in potrebah edinstveni in različni. Tudi znotraj iste družine vsak član potrebuje drugačno pozornost. Tako je pri pripravah na šolo pomembno, da staršem uspe prepoznati morebitne skrbi in strahove otrok. Tudi tiste, za katere najmlajši sami še mogoče nimajo razlage in jih ne znajo ubesediti,« poudarja sogovornica in sklene, da je priprava na novo šolsko leto več kot le ovijanje zvezkov, podpisovanje copat in polnjenje peresnic: »Pomemben je tudi pogovor. In najlažje se bomo s svojimi otroki pogovarjali, če se bomo spomnili svojih šolskih let, strahov, zadreg, stisk in tudi uspehov. Mogoče lahko tudi z njimi delimo svojo zgodbo in svoje spomine in jim tako pokažemo, da jih razumemo in da smo jim na voljo tako v trenutkih, ko bodo doživljali uspehe, kot v trenutkih, ko bodo potrebovali razumevanje in mogoče tolažbo.«