Odlični napitek za čista jetra in dobro presnovo

Jetra včasih potrebujejo malo dodatne pomoči, po zaslugi katere se hitreje prečistijo in iz telesa izločijo strupene snovi. Eden od načinov je pitje napitka iz zgolj dveh sestavin. Najučinkovitejši je zaužit zjutraj, deluje pa na prebavo in presnovo.Lubenico narežite na koščke in jo zmeljite v sekljalniku ali iz nje v sokovniku izcedite sok. Dodajte sok limone, pomešajte in napitek je pripravljen.Lubenica vsebuje velike količine L-citrulina, aminokisline, ki se v telesu pretvori v aminokislino L-arginin, ta pa spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa. Prav tako je odličen vir kalija, ki je nepogrešljiv za dobro delovanje ledvic in iz telesa odstranjuje višek tekočine.Limona stimulira prebavila in preprečuje zaprtje. Obožujejo jo tudi jetra, saj spodbuja njihovo delovanje in ohranja pravilno pH-ravnovesje organizma.