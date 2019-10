Ozaveščanje in zgodnejše odkrivanje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mamografija omogoča odkrivanje sumljivih sprememb v dojkah, še preden so tolikšne, da bi jih ženska lahko zatipala.

Pri nas vsako leto za rakom dojke zboli 1300 žensk in do 15 moških.

Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, najpogostejše oblike raka pri ženskah. Rak dojk je v razvitem svetu pomemben javnozdravstveni problem, njegova pojavnost v zadnjih desetletjih narašča. V Sloveniji vsak dan tri ženske izvedo, da so zbolele za rakom na prsih, vsak dan ena umre zaradi posledic tega obolenja, ki je, če je diagnoza postavljena dovolj zgodaj, ozdravljivo: pri nas vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 žensk in do 10 moških umre.Nevarnostni dejavniki za pojav raka dojke so demografski (starost, spol in zemljepisna lega), dejavniki materinstva (zgodnja menarha, pozna menopavza, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, nizko število otrok ter opustitev dojenja), hormoni (oralna kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje), alkohol, debelost, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. Dedne oblike raka dojk so najpogosteje posledica mutacij v genih BRCA1 ali BRCA2.Za zmanjševanje umrljivosti so pomembni predvsem ozaveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito in posameznici prilagojeno zdravljenje. V združenju Europa Donna Slovenija oktobra že vrsto let pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi želijo zaznamovati rožnati oktober, ozaveščati širšo javnost o raku dojk in opozoriti na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni.Letos so v ospredje znova postavili skrb za lastno zdravje – danes sami z zdravim življenjskim slogom prispevamo k svojemu zdravju v prihodnosti. Številne raziskave so pokazale povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk: prekomerni telesni teži in pomanjkanju telesne aktivnosti lahko pripišemo od 25 do 33 odstotkov primerov raka dojk, je na svoji spletni strani zapisalo združenje Europa Donna. Zdrav način življenja, ki vključuje redno gibanje, zdravo in uravnoteženo prehrano ter ohranjanje normalne telesne teže, je torej pomembna odločitev za zdravje.Možnost za ozdravitev je velika, če je rak dojk odkrit pravočasno, v zgodnji fazi. Pomembna preiskava za zgodnje odkrivanje je mamografija, ki lahko odkrije raka, ko je še netipen. Mamografija, slikanje dojk z rentgenskimi žarki, je presejalna preiskava, ki omogoča odkriti sumljive spremembe v dojkah, še preden so tolikšne, da bi jih lahko zatipala ženska sama pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri pregledu.V organiziranem presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako drugo leto povabljene ženske med 50. in 69. letom. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da zbolijo za rakom dojk.Ključno vlogo pri odkrivanju ima ženska sama: veliko zatrdlin, za katere se po opravljenih preiskavah izkaže, da so rakave, namreč odkrijejo same s samopregledovanjem. To naj ženske začnejo po 20. letu in ga opravljajo enkrat na mesec, najbolje od 7. do 10. dne po končani menstruaciji. Ženska v menopavzi naj si za samopregled izbere vedno isti dan v mesecu. K zdravniku pojdite, če zatipate zatrdlino, ki je vedno na istem mestu in se ne spreminja z menstruacijskim ciklom, ali če opazite izcedek ali ugreznjeno bradavico.