Očistimo telo strupov

Negovanje od znotraj

Česen ni le naravni antibiotik, ampak tudi eden najmočnejših razstrupljevalcev.

Koristno za zdravje

Danes je toksinov v okolju več kot kdaj prej, zato je razstrupljanje ključnega pomena za naše zdravje, kažejo znanstvene raziskave. Priporoča se pri številnih simptomih, kot so nepojasnjena utrujenost, počasno izločanje, razdražena koža, alergije, vrečke pod očmi, napihnjenost, PMS, depresija, hormonske težave in druge.

S česnom nad strupe

Spremenite prehrano.

S pregrehami v življenju ni lahko. Zlasti če se jih zavemo prepozno. Ko se jih, jih lahko omilimo in preprečimo hujše posledice. Razstrupljanje ni stradanje, ampak odpravljanje snovi, ki jih telo ne more uporabiti in s svojimi lastnostmi vplivajo na spremembo notranjega biološkega okolja in s tem na potrebo po prilagoditvenih fizioloških procesih (simptomi t. i. bolezni), s katerimi poskuša organizem popraviti škodo.Snovi, ki obremenjujejo organizem in motijo njegovo normalno delovanje, so denimo kalcij, ki se nabira v žilah, pesek v revmatskih sklepih, kamenčki v ledvicah, žolčniku, mehurju, črevesju, na zobeh. Ogroža tudi odvečna telesna maščoba, zlasti nevarna je v jetrih in okoli srca. Negativna čustva (stres, zamere, sovraštvo) poslabšajo prebavo in povzročijo nastanek kristalov (pri presnovi beljakovin). Koloidne odpadne snovi, kot je sluz (zaradi preveč škroba in maščob), če se recimo premalo gibljemo ali telo ne dobi dovolj kisika, organizem slabo razgrajuje in izkorišča hranilne snovi, kar dodatno vodi v preobremenitev z odpadnimi snovmi.Zdaj pa k razstrupljanju. Najprej odgovorimo na vprašanje, kaj nam sploh prinese, katere so dobre plati. »Razstrupljanje je počitek, čiščenje in negovanje telesa od znotraj navzven. Z odstranitvijo in odpravljanjem toksinov ter hranjenjem telesa z zdravimi hranili lahko pomagamo pri preprečevanju bolezni in obnovi sposobnosti za ohranjanje optimalnega zdravja,« pravi, prehranska terapevtka v Centru Holistic.Razstrupljanje se v komplementarni medicini, kamor spada, uporablja kot krepitev telesa, preprečitev nastanka bolezni, pri hitrejšem okrevanju ali kot zdravljenje bolezenskih stanj. »Spodbujamo učinkovitejše delovanje jeter, ledvic, pljuč in črevesja, ki spodbujajo odstranjevanje nakopičenih strupov iz telesa,« pojasnjuje sogovornica. »Razstrupljanje oziroma čiščenje telesa traja različno dolgo, od enega dneva do več dni oziroma tednov. Trajanje je vedno odvisno od starosti, možnih bolezni, želja in drugih lastnosti človeka. Lotimo se ga po nasvetu strokovnjaka in nikoli na lastno pest, razen krajših razstrupljevalnih tretmajev, ko telesu odvzamemo vso predelano hrano in jo nadomestimo s svežimi zelenjavnimi sokovi. Razstrupljanje telesa priporočam vsaj dvakrat na leto, najbolje pa je, da si vsak teden vzamete en dan odmora od trdne hrane,« pravi Alja Dimic.Kar več živil pomaga pri razstrupljanju. Sadje vsebuje veliko vode in vlaknin, ki spodbujajo prebavo in čiščenje odpadnih snovi iz črevesja. Zelena, sploh listnata zelenjava, ki vsebuje veliko klorofila, pomaga telo očistiti težkih kovin, herbicidov in pesticidov ter nas napolni s kisikom in hranili. Limone, grenivke in pomaranče napolnijo telo z encimi, spodbujajo delovanje jeter in žolča. Česen je eden najmočnejših razstrupljevalcev, hkrati deluje kot antibiotik. »Kalčki brokolija vsebujejo izjemno visoke vrednosti antioksidantov, ki spodbujajo izločanje prebavnih encimov, ki pomagajo telesu na celični ravni, ga okrepijo in zaščitijo pred nevarnimi virusi, bakterijami in strupi,« pravi Dimičeva, ki k dobrim očiščevalcem prišteva tudi ekološki zeleni čaj, stročnice, sveže stisnjene sokove iz ekološke zelenjave. Med razstrupljanjem je treba obvezno odstraniti vse mlečne in živalske izdelke, seveda vso predelano in vnaprej pripravljeno hrano, sladkor, kofein, alkohol in nikotin.Kaj pa prehranska dopolnila, predvsem za čiščenje jeter, kjer naj bi se nabiralo največ strupov? »Najprej je treba spremeniti in urediti prehrano. To je osnova. In popiti veliko sveže vode, jaz obožujem tudi ingver in limono. Od prehranskih dopolnil priporočam zeolit, ki iz jeter in drugih organov, celic ter tkiv nase veže strupe, bakterije, viruse in težke kovine ter jih odnese iz telesa. Obvezno je tudi gibanje, hitra hoja, tek, kolesarjenje ali plavanje. Dihanje v gozdu in sprehod v naravi je prav tako obvezen del vsakega razstrupljanja,« pravi sogovornica.