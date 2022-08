Štiri stvari, ki vas ovirajo pri tem, da bi živeli bolj zdravo

Zagotovo se lahko vsak prepozna v naslednji zgodbi: sprejeli ste odločitev, da bo vaša prehrana v prihodnje bolj zdrava in uravnotežena, da se boste dosledno izogibali jedem, ki zdravju škodujejo in da boste s pestrimi jedilniki ter z rednim gibanjem skrbeli za svoje zdravje in počutje.

A že po nekaj dneh vse skupaj pade v vodo in znova ste na stari poti. Zakaj je tako težko slediti nameri, se sprašujete. Michelle Segar, avtorica knjige Veselje odločanja (The joy of choice) ki v svoji karieri proučuje vedenje posameznikov in družbe, pa ima odgovore.

Kot je povedala, na poti do uresničitve cilja največkrat stojijo štiri ovire. Pojasnila je še, kako jih premagati.

