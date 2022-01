Štiri napake v postelji, ki jih moški ne odpuščajo

Nesmiselno je kjer koli iskati popolnost. Tudi v postelji ni nič drugače. A kljub temu obstajajo napake, ki bi se jim vsekakor morali izogibati. Kajti moški jih preprosto ne prenesejo. Katerih ne zmorejo spregledati?

Primerjanje z bivšimi

To je, kratko malo, žaljivo. Četudi se vam med seksom pojavi preblisk o bivšem, ga zadržite zase. Pa naj bo primerjava v pozitivnem ali negativnem smislu. Priznajte, tudi sami ne bi bili veseli, če bi vas on primerjal z nekdanjimi partnerkami.

Otroško govorjenje

Eno je, ko se pogovarjate z otrokom. Drugo, ko se pogovarjate z odraslim moškim. Otroška govorica v odnosu z njim nikoli ni dobrodošla, še najmanj pa v postelji. Izjave v smislu: »Kje je moj miško,« ko sleče spodnjice, res niso ravno spodbudne.

Egoizem

Tako, kot vam najbrž ne bi bilo všeč, če bi on gledal le nase in na svoje užitke, velja tudi zanj. Egoizem je v vsakem primeru in z vsakega stališča velik ne.

Laži v zvezi s kontracepcijo

Absolutno nesprejemljive so laži, povezane z zaščito pred nosečnostjo. Primeri, ko ona laže, da uživa tabletke, niso tako redki, kot bi si mislili, so pa takšne laži nesprejemljive in neodpustljive.