Preprosti pripomoček za boljše orgazme

Nasvetov, kako do boljšega seksa, ni nikoli preveč. Sploh če so preprosti in učinkoviti. Eden od takšnih je povezan z lažjim doseganjem vrhunca in ga razkriva seksologinja Nadia Bokodi. Pomoč topline »Med intimnim aktom na nogah pustite nogavice, saj okrepijo seksualni užitek žensk. Dokazano namreč je, da so stopala med deli telesa, ki so najbolj občutljivi za hlad, pod vplivom tega pa se je težje sprostiti in povsem prepustiti spolnemu aktu ter med njim porajajočim se občutkom,« je povedala Bokodijeva. »Telesna temperatura igra pri doseganju vrhunca žensk pomembno vlogo in nogavice poskrbijo, da ta ne upade, s tem pa pomagajo do intenzivnejšega vrhunca.« Še drugi pozitivni učinki Da zadeva ni iz trte izvita, so dokazali tudi strokovnjaki na univerzi Groningen. V svojem poročilu so zapisali, da nogavice ne zagotavljajo zgolj primerne toplote, temveč pozitivno vplivajo tudi na pretok krvi in s tem prav tako pripomorejo k lažjemu doseganju vrhunca.

Komentarji: