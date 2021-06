Ko v odnosu ni vse prav

Niste na prvem mestu

Morda ste že nekaj časa v odnosu, v katerem čutite, da ni vse tako, kot mora biti, pa si tega ne upate izreči na glas. Morda tudi niste prepričani, da vas partner ljubi tako, kot si predstavljate, da bi moral, vendar določeni znaki zagotovo pričajo o tem.Če ima nekdo pogosto pri roki izgovor, zakaj se ne more srečati z vami, česa ne more ali ne mara početi, zakaj ne odpisuje na esemese, morda še ne pomeni, da vas ne ljubi, prej to, da nima jasnih prioritet. Niste na prvem mestu, ker je tam že vaš partner, ki je sam sebi najbolj pomemben, vi pa obstajate, ko si vzame čas za vas. To je njegov način izkazovanja ljubezni.Nikoli ne objavi skupnih slik, nikoli vas ne omeni v objavah, nikoli vam ne pošlje všečka ali srčka ...Časi, ko družabna omrežja niso vplivala na razmerja, so pradavnina, danes je pač tako, da večina mlajše generacije del življenja preživi na internetu, kjer je pomembno tudi to, kako in koliko partnerju izkazuješ ljubezen. Kdor ima s tem težave, morda nima samo odpora do javnosti, ampak tudi do tega, da bi ga javno povezovali z vami.Vedno ko se spreta, je edina rešitev, ki jo vidi ali predlaga vaš partner, razhod. Včasih to predlaga, še preden se spreta, češ da si zaslužite nekoga boljšega, nekoga, ki vas bo bolj ljubil in ne bo imel temne plati. Temu je vredno prisluhniti ali celo verjeti in se zares premakniti naprej – sami.Čeprav sta skupaj, niste prepričani, ali partnerjevo vedenje do vas izraža njegovo ljubezen. Če greste skupaj ven, vas predstavi samo z imenom ali kot prijatelja oziroma prijateljico, noče se držati za roke, ne vabi vas v svojo družbo, izogiba se vprašanjem ljudi, ki jih zanima, kakšna je vajina skupna prihodnost, in še in še.Tak človek ni partner in vi takemu človeku ne morete biti partner, lahko pa se zabavate in upate, da bodo šle stvari same na bolje.