Rdeče sladko-kisle kroglice se prilegajo tudi na sladoled

Kako najraje pripravite ribez? Nam je zelo všeč svež, tak, ki ga oberemo in takoj damo v usta. A ko ga je veliko, kot je to denimo letos, in je zelo lep in sladek, iz njega lahko nastanejo različne jedi.

Lahko se vmeša v različne sladice, tudi v rulado. Foto: Sonja Ravbar

Denimo marmelada – ta je uspešnica, predvsem ko nam v hladnejših mesecih zmanjka idej za kolače in se ribezova marmelada lahko prav prijetno druži z različnim, nemalokrat povsem klasično pripravljenim pecivom. Pripravimo jo tako, da ribezove jagode najprej natančno odstranimo z vejic, ki posamezne jagode držijo skupaj. To je rahlo zamudno delo, druge poti pač ni. Ko je večji lonec, ki ga po navadi uporabljamo za kuhanje juhe, skoraj do vrha poln ribezovih jagod, vsebino pristavimo, zmešamo s paličnim mešalnikom in zavremo. Pazimo, da se ne prime na dno, zato večkrat pomešamo. Po 15 minutah blagega vrenja dodamo na 4 kilograme ribeza dober kilogram sladkorja ter pomešamo. Količino sladkorja prilagodimo temu, kako sladek je ribez, zato zmes poskusimo. Naj sladkor in ribez skupaj vreta pet minut, zatem dodamo še manjšo količino želirnega sredstva za pripravo marmelade. Največkrat za 4 kilograme zadostuje že 40 gramov izbranega sredstva. Po petih minutah kuhanja je marmelada nared, da jo natočimo v vroče, čiste kozarce za vlaganje. Nekateri jo precedijo, saj jih motijo peške.

Svež ribez, osmukan s stebelc, lahko spravimo v manjše vrečke in jih postavimo v zamrzovalnik. Nato ga v hladnejših mesecih leta uporabimo za smutije, različno pecivo, torte ...

Zdaj, ko je zrel, svežega dodamo na sladoled, odlično je tudi, če ga dodamo na katero drugo sladko jed, denimo na mlečni riž. Tega v poletno jed spremenimo tako, da ga skuhanega preložimo v kozarčke in nato ohladimo, po možnosti čez noč pustimo v hladilniku. Naslednji dan imamo lepo malico ali večerjo, lahko tudi sladico, ki ji piko na i narišejo ribezove jagode, same ali v kombinaciji z drugim, po možnosti živahno rdečim poletnim sadjem!

Popestril bo sladoled. FOTO: Špela Ankele

Majcene sladko-kisle kroglice, ki so po slovenskih vrtovih nadvse razširjene, se lepo družijo tudi s poletnimi kolači, zato ne preseneča, da obstajajo družinski recepti, ki gredo iz roda v rod in opevajo ravno – ribez!