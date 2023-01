Po vitamine na okensko polico

Pozimi sveže, lokalno pridelane zelenjave ni ravno na pretek, čeprav bi ravno v tem obdobju še kako potrebovali vitamine in minerale za močan imunski sistem. Na vrtičkih sicer januarja najdemo brstični ohrovt, v letošnji zimi, ki je izredno mila, tudi listnatega in glavnatega, pa radič, por, motovilec in rukolo. Tisti, ki imajo na voljo rastlinjak, poleg omenjenih zelenjadnic uživajo tudi v sveže nabrani zimski solati, blitvi in špinači, tudi zelju in kitajskem zelju. Če nimamo ne vrtička niti rastlinjaka ali toplih gred, lahko do vitaminov pridemo tudi drugače.

Ljubitelji pikantnih okusov bodo navdušeni nad redkvico, rukolo in krešo. FOTO: Getty Images

Najbolj enostaven način so kalčki, za katere ne potrebujemo niti posebne opreme, le nekaj primernih semen in stekleni kozarec s pokrovom. Prav vseh semen žal ne moremo vzgojiti v kalčke, zanje so najbolj primerne stročnice, kot so leča, soja, čičerika in fižol, ljubitelji azijske kuhinje posegajo po fižolu mungo, nekoliko bolj pikanten okus imajo kalčki redkvice, rukole in kreše, bolj nevtralni pa so tisti, ki vzklijejo iz semen alfa alfa, zelja in brokolija. Dodatna prednost kalčkov je, da so za uživanje pripravljeni že po nekaj dneh, uporabimo pa jih lahko kot dodatek raznim solatam, v azijskih jedeh, sendvičih, burgerjih ali zgolj kot zdravi prigrizek.

Z njimi popestrimo sendviče, solate in druge jedi. FOTO: Marynavoronova/Getty Images

Da bi jih vzgojili, lahko kupimo temu namenjeno posodo za kaljenje, enako dobro pa se bo obnesel tudi povsem navaden kozarec za vlaganje poljubne velikosti. Vanj stresemo semena, a pazimo, da jih ne bo preveč, naj zgolj prekrijejo dno. Semena stročnic nato zalijemo z vodo in pustimo čez noč, preostala zgolj speremo. Nato kozarec nekajkrat zavrtimo, da semena speremo, vodo odlijemo, kozarec položimo vodoravno na ravno površino, da se razporedijo po stenah. Naslednji dan semena ponovno speremo, vodo odlijemo in kozarec položimo na ravno površino. Postopek ponavljamo nekaj dni oziroma tako dolgo, dokler kalčki ne dosežejo želene velikosti.

Kalčki stročnic so večji in bolj hrustljavi. FOTO: Getty Images

Velika izbira Za mikrozelenje lahko uporabimo semena brokolija, ohrovta, zelja, rukole, redkvice, blitve, chie, amaranta, ajde, graha, ogorčice, kreše, rdeče pese, grškega sena, koriandra in bazilike.

Na domači okenski polici lahko poleg kalčkov gojimo še mikrozelenje oziroma mikrozelenjavo, ki je prav tako polna vitaminov in mineralov. Za vzgojo te potrebujemo nekoliko več pripomočkov in časa pa tudi svetlobo. Najprej izberemo kakovostna semena, najboljše tista za kaljenje. Dovolj veliko posodo napolnimo s substratom in semena vanj narahlo potisnemo ter poškropimo z vodo. Vse skupaj lahko za dan ali dva, dokler rastlinice ne bodo pokukale iz zemlje, pokrijemo s prozorno folijo, ki bo vlago zadrževala v posodi in zemlji. Ko na površini opazimo prve zelene pikice, posodo postavimo na svetlo mesto, najbolje okensko polico, obrnjeno na jug, ali kakšen drug prostor, kjer bodo rastline dobile vsaj štiri ure naravne svetlobe na dan. Ko se površina substrata posuši, ga ponovno poškropimo z vodo, zalivamo pa raje ne, saj lahko hitro pretiravamo. Mikrozelenje je primerno za uporabo po približno 10–14 dneh, ko razvije prve prave liste. Takrat ga porežemo in uporabimo v sendvičih, solatah in drugih presnih jedeh.