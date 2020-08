Žival, ki bi jo kar imeli doma: prikupni bandit

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dobro plezajo. FOTO: Amadeusamse/Getty Images

Veljajo za inteligentne, rešitev neke naloge si zapomnijo do tri leta.

Rakuni so luštne in zabavne živali, srednje veliki sesalci so živeli predvsem v Severni Ameriki, ljudje pa so jih zanesli tudi drugam, v Evropo, na Kavkaz in Japonsko. V ZDA so sprva živeli v mešanih gozdovih, a ker so prilagodljiva bitja, so se razširili na planinska, obalna močvirnata in urbana območja, kjer v njih mnogi vidijo zlasti težavo. Dolgi so od 30 do 67 centimetrov, težki do 12 kilogramov, samci so večji in težji.Najbolj znan je ameriški rakun, ki rad opere tisto, kar namerava pojesti, pri tem si pomaga s sprednjimi nogami. Njegovo krzno je obarvano s črnimi in belimi črtami.Dve prepoznavni značilnosti imajo: zelo spretne roke in masko na obrazu. Zaradi črne obrobe so v risankah pogosto roparji, goljufi, banditi. A zaradi maske niso le luštni odpadniki, zaradi nje bolje vidijo. Imajo občutljive sprednje tačke, ki postanejo še bolj občutljive, če jih pomolijo v vodo; na vsaki taci imajo po pet prstov, ki jih uporabljajo tako kot ljudje. Imajo košat rep, na njem pa črne proge. Dobro plezajo po drevesih, skrivajo se v drevesne dupline, tudi v skale. Večinoma živijo v paru, tudi družinah.Čeprav so divje živali – v divjini dočakajo dve ali tri leta, lov in promet sta kriva za večino smrti –, jih je mogoče udomačiti, v ujetništvu pa bodo dočakali tudi dvajset let.A čeprav so hišni ljubljenčki, se lahko obnašajo nepredvidljivo, posledično pa so nevarni. So razigrani in večino dneva uživajo v igri, v nekaterih situacijah, zlasti glede obrambe teritorija, pa lahko postanejo agresivni. Jedo vse, kar najdejo v okolju, v katerem živijo, od žuželk in črvov, tudi sadje in oreške, zlasti lešnike, v mestih pa bodo brskali po smeteh in iskali priboljške. Večinoma so aktivni ob mraku, čez dan večinoma dremajo. Sporazumevajo se s 50 različnimi zvoki.Veljajo za inteligentne živali, neka raziskava je pokazala, da si rešitev neke naloge zapomnijo do tri leta.