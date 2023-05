DXOMARK velja za avtoriteto na področju testiranja fotografske opreme. Ker so njihovi testi podprti z neštetimi meritvami in profesionalnimi metodami merjenja, jim zaupajo tako običajni uporabniki fotografske tehnike kot strokovnjaki. Zato je toliko bolj razveseljivo, da so prepoznali tehnološke preboje na področju mobilne fotografije, ki pametni telefon Huawei P60 Pro zasluženo postavljajo na vrh lestvice.

