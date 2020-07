Preprosto nad plevel

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nadležen ni le na vrtu. FOTO: Tas3/Getty Images

Poleg raznih škodljivcev, zadnja leta so to v glavnem polži, vrtičkarjem sive lase povzroča tudi plevel. Obstaja mnogo zatiralcev plevela, ki jih je mogoče kupiti v vrtnarijah, a nadležnih rastlinic, ki vrtninam kradejo prostor in hranila, se lahko znebimo tudi drugače. Poleg pletja, seveda, ki je še vedno najbolj učinkovito, a tudi najbolj naporno, in zdi se, da ga nikdar ni konec. Ena najbolj preprostih reči, na katere pa le redko kdo pomisli, je, da plevelu pač ne damo prostora, kjer bi lahko rasel. Vse, kar je treba storiti, je, da vrtnine zasadimo dovolj skupaj, da z njimi kolikor se da napolnimo vrtiček.Med sadikami paradižnika tako ne pustimo praznega prostora, raje zasadimo baziliko, ki je tudi njegov dobri sosed, z zelišči in solato pa zapolnimo preostale kotičke. Plevel ne bo uspeval tam, kjer za to nima razmer, torej dovolj svetlobe in vode. Oboje mu bo odvzela zastirka, še posebno učinkovite so črne folije, saj skoznje svetloba res ne bo prodrla.Sami pa lahko pripravimo povsem ekološko sredstvo za zatiranje plevela iz reči, ki se jih najde v vsakem gospodinjstvu.Prva metoda je, da v dve skodelici vode dodamo 30 mililitrov vodke in nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode. Dobro premešamo in prelijemo v stekleničko z razpršilom ter z mešanico poškropimo plevel, ta se bo kmalu posušil. Omenjena mešanica bo najbolje delovala na rastlinah na sončni legi. Če nimamo vodke, bo dober tudi kis. Že petodstotni alkoholni bo dovolj, lahko pa seveda izberemo tudi močnejšega.K štirim litrom kisa dodamo skodelico soli in žlico tekočega detergenta za pomivanje posode. Dobro premešamo, prelijemo v razpršilko in poškropimo plevel. Uporabimo lahko tudi samo kis, detergent dodamo predvsem zato, ker vsebuje olja, ki pomagajo razgraditi voskasto površino rastlin in drobne dlačice, ki pogosto prekrivajo liste, tako pa vse, kamor smo detergent primešali, na rastlinah ostane dlje ter vanje tudi bolje pronica.Plevel pa se ne pojavlja samo na vrtovih in tratah, predvsem estetski problem je tisti, ki požene med ploščicami ali tlakovci na terasah, dovozih ali vrtnih poteh. Če v bližini ni drugih rastlin, ki jih ne želimo uničiti, se lahko plevela znebimo tudi tako, da ga preprosto polijemo z vrelo vodo.